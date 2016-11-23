Кількість захворювань на рак простати на Сумщині за три роки зросла на 23,7%

Також, за даними департаменту, на Сумщині чоловіки усіх вікових категорій стали частіше хворіти на рак простати.

Так, протягом 9 місяців цього року було зареєстровано 2 випадки раку простати у чоловіків віком 45-49 років (аналогічний період 2013 року – 0 випадків); 4 випадки у чоловіків віком 50-54 роки (аналогічний період 2013 року – 3 випадки); 7 випадків у чоловіків віком 55-59 років (аналогічний період 2013 року – 10 випадків); 31 випадок у чоловіків віком 60-64 роки (аналогічний період 2013 року – 20 випадків); 31 випадок у чоловіків віком 65-69 років (аналогічний період 2013 року – 13 випадків); 23 випадки у чоловіків віком 70-74 роки (аналогічний період 2013 року – 29 випадків); 29 випадків у чоловіків віком 75-79 років (аналогічний період 2013 року – 28 випадків); 16 випадків у чоловіків віком 80-84 років (аналогічний період 2013 року – 11 випадків).

Нагадаємо, на Донеччині раком простати зазвичай хворіють чоловіки після 50 років.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.



Нагадаємо, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.