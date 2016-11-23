Количество заболеваний раком простаты в Сумской области за три года выросло на 23,7%

Также, по данным департамента, в Сумской области мужчины всех возрастов стали чаще болеть раком простаты.

Так, в течение 9 месяцев этого года было зарегистрировано 2 случая рака простаты у мужчин в возрасте 45-49 лет (аналогичный период 2013 года – 0 случаев); 4 случая у мужчин в возрасте 50-54 года (аналогичный период 2013 года – 3 случая); 7 случаев у мужчин в возрасте 55-59 лет (аналогичный период 2013 года – 10 случаев); 31 случай у мужчин в возрасте 60-64 года (аналогичный период 2013 года – 20 случаев); 31 случай у мужчин в возрасте 65-69 лет (аналогичный период 2013 года – 13 случаев); 23 случая у мужчин в возрасте 70-74 года (аналогичный период 2013 года – 29 случаев); 29 случаев у мужчин в возрасте 75-79 лет (аналогичный период 2013 года – 28 случаев); 16 случаев у мужчин в возрасте 80-84 лет (аналогичный период 2013 года – 11 случаев).

Напомним, в Донецкой области раком простаты чаще болеют мужчины после 50 лет.

Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.



Напомним, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.