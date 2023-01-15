Кількість загиблих внаслідок влучання в будинок у Дніпрі зросла до 19 осіб

Цитата

“Дніпро. Рятувальна операція триває. Усі служби працюють 24/7. Жертви та поранені: загинуло 19 осіб, з них — 1 дитина, травмовано 73 особи, з них — 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них — 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини. Зруйновано: 2 під’їзди з 9 по 2 поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230). Вивезено приблизно 3450 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів”, — зазначив він.

Лукашук додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням.

“Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб)”, — наголосив він.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.