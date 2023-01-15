Количество погибших в результате попадания в дом в Днепре возросло до 19 человек

Цитата

“Днепр. Спасательная операция продолжается. Все службы работают 24/7. Жертвы и раненые: погибло 19 человек, из них — 1 ребенок, травмировано 73 человека, из них — 14 детей; спасено 38 человек, из них — 6 детей, 37 сообщений о пропавших, разыскиваются 33 человека. Разрушены: 2 подъезды с 9 по 2 этажа (72 квартиры уничтожены и повреждено более 230). Вывезено примерно 3450 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей”, — отметил он.

Лукашук добавил, что с людьми работают психологи. Волонтеры помогают пострадавшим с обогревом и питанием.

“Известно, что в возможном отселении нуждаются жители 236 квартир (ориентировочно более 400 человек)”, — подчеркнул он.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.