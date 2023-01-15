Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Дніпра зросла до 30

Деталі

Серед тих, хто перебуває у тяжкому стані – 9-річна дівчинка, яка в момент ракетного удару гуляла поряд з будинком.

Досі триває пошук близько 40 мешканців зруйнованого будинку під завалами.

Доповнення

Раніше, станом на 15.00 15 січня президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про 25 загиблих. Врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230.