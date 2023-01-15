Количество погибших в результате ракетного обстрела Днепра возросло до 30
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Количество жертв ракетного удара в Днепре достигло 30, сообщила в эфире телемарафона советник губернатора Днепропетровской области Наталья Бабченко, передает УНН.
Детали
Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии – 9-летняя девочка, которая в момент ракетного удара гуляла рядом с домом.
До сих пор продолжается поиск около 40 жителей разрушенного дома под завалами.
Дополнение
Ранее, по состоянию на 15.00 15 января президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о 25 погибших. Спасены 39 человек, из них 6 детей. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Разрушено 72 квартиры и повреждено более 230.