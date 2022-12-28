Кількість загиблих внаслідок повені на Філіппінах зросла до 25 осіб. Синоптики прогнозують нові зливи

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Десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки.

Щонайменше 25 людей загинули, більшість із них потонули, у провінції Західний Місаміс на південному острові Мінданао, повідомило національне агентство з надзвичайних ситуацій, оновлюючи дані про жертви.

Двадцять шість людей все ще вважаються зниклими безвісти. Дев'ятеро поранені.

Бюро погоди інформує, що в середу і четвер у південних і центральних регіонах можливі дощі від помірних до сильних через низький тиск біля узбережжя, яке може перерости в тропічну депресію.

«Вірогідні повені та зсуви, викликані дощами, особливо в районах, які дуже схильні до цих небезпек», - повідомило бюро погоди.