Кількість загиблих внаслідок повені на Філіппінах зросла до 25 осіб. Синоптики прогнозують нові зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок повеней на Філіппінах зросла до 25 людей, а шторми, як очікується, обрушать більше опадів на південні та центральні регіони, що найбільш постраждали. Про це пише УНН посилаючись на AFP.
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Десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки.
Щонайменше 25 людей загинули, більшість із них потонули, у провінції Західний Місаміс на південному острові Мінданао, повідомило національне агентство з надзвичайних ситуацій, оновлюючи дані про жертви.
Двадцять шість людей все ще вважаються зниклими безвісти. Дев'ятеро поранені.
Бюро погоди інформує, що в середу і четвер у південних і центральних регіонах можливі дощі від помірних до сильних через низький тиск біля узбережжя, яке може перерости в тропічну депресію.
«Вірогідні повені та зсуви, викликані дощами, особливо в районах, які дуже схильні до цих небезпек», - повідомило бюро погоди.