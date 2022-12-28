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Кількість загиблих внаслідок повені на Філіппінах зросла до 25 осіб. Синоптики прогнозують нові зливи

Кількість загиблих внаслідок повені на Філіппінах зросла до 25 осіб. Синоптики прогнозують нові зливи

Київ • УНН

 • 399436 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок повеней на Філіппінах зросла до 25 людей, а шторми, як очікується, обрушать більше опадів на південні та центральні регіони, що найбільш постраждали. Про це пише УНН посилаючись на AFP.

Деталі

Десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки.

Щонайменше 25 людей загинули, більшість із них потонули, у провінції Західний Місаміс на південному острові Мінданао, повідомило національне агентство з надзвичайних ситуацій, оновлюючи дані про жертви.

Двадцять шість людей все ще вважаються зниклими безвісти. Дев'ятеро поранені.

Бюро погоди інформує, що в середу і четвер у південних і центральних регіонах можливі дощі від помірних до сильних через низький тиск біля узбережжя, яке може перерости в тропічну депресію.

«Вірогідні повені та зсуви, викликані дощами, особливо в районах, які дуже схильні до цих небезпек», - повідомило бюро погоди.

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