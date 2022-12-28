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14:16 • 166 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 20845 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 60943 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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12:17 • 52540 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 106789 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 133651 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122061 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135783 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117280 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131623 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число погибших в результате наводнения на Филиппинах возросло до 25 человек. Синоптики прогнозируют новые ливни

Число погибших в результате наводнения на Филиппинах возросло до 25 человек. Синоптики прогнозируют новые ливни

Киев • УНН

 • 399434 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Количество погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 25 человек, а штормы, как ожидается, обрушат больше осадков на наиболее пострадавшие южные и центральные регионы. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По меньшей мере 25 человек погибли, большинство из них утонули в провинции Западный Мисамис на южном острове Минданао, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, обновляя данные о жертвах.

Двадцать шесть человек все еще считаются пропавшими без вести. Девять ранены.

Бюро погоды сообщает, что в среду и четверг в южных и центральных регионах возможны дожди от умеренных до сильных из-за низкого давления у побережья, которое может перерасти в тропическую депрессию.

«Вероятны наводнения и оползни, вызванные дождями, особенно в районах, которые очень подвержены этим опасностям», - сообщило бюро погоды.

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