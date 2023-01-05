Кількість загиблих внаслідок обстрілу комендатури у Василівці зросла до шести - гауляйтер рогов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Головний гауляйтер Запорізької області володимир рогов заявив, що внаслідок обстрілу тимчасово окупованої Василівки загинуло шість осіб, передає УНН.
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Він повідомив, що усього постраждало тридцять сім осіб. Серед них, за його словами, є шістнадцятирічна дівчинка, яка знаходиться в травматології в умовах стаціонару.
Крім цього, він зазначив, що унаслідок розбору завалів отримав серйозні поранення один із рятувальників. Наразі він перебуває у реанімації. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо
Учора, 4 січня, рогов заявив про обстріл військової комендатури в окупованій Василівці.
Пізніше гауляйтер зазначив, що влучили нібито не по комендатурі, а по житловому будинку.