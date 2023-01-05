Число погибших в результате обстрела комендатуры в Васильевке возросло до шести - гауляйтер рогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Главный гауляйтер Запорожской области владимир рогов заявил, что в результате обстрела временно оккупированной Васильевки погибли шесть человек, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что всего пострадало тридцать семь человек. Среди них, по его словам, есть шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара.
Кроме этого, он отметил, что в результате разбора завалов получил серьезные ранения один из спасателей. В настоящее время он находится в реанимации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Вчера, 4 января, рогов заявил об обстреле военной комендатуры в оккупированной Васильевке.
Позже гауляйтер отметил, что попали якобы не по комендатуре, а по жилому дому.