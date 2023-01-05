Число погибших в результате обстрела комендатуры в Васильевке возросло до шести - гауляйтер рогов

Детали

Он сообщил, что всего пострадало тридцать семь человек. Среди них, по его словам, есть шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара.

Кроме этого, он отметил, что в результате разбора завалов получил серьезные ранения один из спасателей. В настоящее время он находится в реанимации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

Вчера, 4 января, рогов заявил об обстреле военной комендатуры в оккупированной Васильевке.

Позже гауляйтер отметил, что попали якобы не по комендатуре, а по жилому дому.