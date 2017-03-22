Кількість загиблих внаслідок атаки в центрі Лондону збільшилась до чотирьох

"Поліція підтвердила, що четверо осіб загинуло в сьогоднішній атаці в Лондоні, включаючи поліцейського і нападника. Щонайменше 20 осіб отримали поранення", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту внаслідок наїзду авто були двоє школярів з Франції, які приїхали вихідними в Лондон.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.