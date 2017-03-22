Кількість загиблих внаслідок атаки в центрі Лондону збільшилась до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених. Відповідну інформацію виданню The Guardian підтвердила поліція, передає УНН.
"Поліція підтвердила, що четверо осіб загинуло в сьогоднішній атаці в Лондоні, включаючи поліцейського і нападника. Щонайменше 20 осіб отримали поранення", - зазначили у виданні.
Нагадаємо, серед поранених в центрі Лондона на Вестмінстерському мосту внаслідок наїзду авто були двоє школярів з Франції, які приїхали вихідними в Лондон.
Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.