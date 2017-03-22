Количество погибших в результате атаки в центре Лондона увеличилось до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых. Соответствующую информацию изданию The Guardian подтвердила полиция, передает УНН.
"Полиция подтвердила, что четыре человека погибли в сегодняшней атаке в Лондоне, включая полицейского и нападающего. По меньшей мере 20 человек получили ранения", - отметили в издании.
Напомним, среди раненых в центре Лондона на Вестминстерском мосту в результате наезда авто были двое школьников из Франции, которые приехали на выходные в Лондон.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.