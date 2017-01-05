Кількість загиблих у сирійському місті Джабль зросла до 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У результаті вибуху в сирійській провінції Латакія в місті Джабль загинули 15 осіб, ще 45 постраждали, передає УНН із посиланням на Al Mayadeen.
Повідомляється, що за кермом замінованого автомобіля перебував терорист-смертник, який направив транспортний засіб до будівлі муніципального стадіону, поруч з яким і стався вибух.
Стверджується, що міські служби відразу приступили до ремонтно-відновлювальних робіт, для швидкого відновлення електропостачання кварталу.
Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за подію.
Раніше повідомлялося, що в сирійській Латакії стався вибух.