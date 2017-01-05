Количество погибших в сирийском городе Джабль возросло до 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В результате взрыва в сирийской провинции Латакия в городе Джабль погибли 15 человек, еще 45 пострадали, передает УНН со ссылкой на Al Mayadeen.
Сообщается, что за рулем заминированного автомобиля находился террорист-смертник, который направил транспортное средство в здание муниципального стадиона, рядом с которым и произошел взрыв.
Утверждается, что городские службы сразу приступили к ремонтно-восстановительным работам, для быстрого восстановления электроснабжения квартала.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ранее сообщалось, что в сирийской Латакии произошел взрыв .