Кількість загиблих у нападі в Малі зросла до 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Остання відома кількість загиблих в результаті вибуху на території військового бази в місті Гао на півночі Малі становить 77 осіб. Про це в четвер заявив представник французької армії, полковник Патрік Стайгер, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми з жалем змушені повідомити, що є 77 смертей", - сказав П.Стайгер.
У Малі оголошений триденний траур.
Воєнізоване угруповання "Аль-Мурабітун", що є частиною "Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба", взяло відповідальність за напад.