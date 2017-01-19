Кількість загиблих у нападі в Малі зросла до 77 осіб

"Ми з жалем змушені повідомити, що є 77 смертей", - сказав П.Стайгер.

У Малі оголошений триденний траур.

Воєнізоване угруповання "Аль-Мурабітун", що є частиною "Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба", взяло відповідальність за напад.