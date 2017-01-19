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Кількість загиблих у нападі в Малі зросла до 77 осіб

Кількість загиблих у нападі в Малі зросла до 77 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Остання відома кількість загиблих в результаті вибуху на території військового бази в місті Гао на півночі Малі становить 77 осіб. Про це в четвер заявив представник французької армії, полковник Патрік Стайгер, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми з жалем змушені повідомити, що є 77 смертей", - сказав П.Стайгер.

У Малі оголошений триденний траур.

Воєнізоване угруповання "Аль-Мурабітун", що є частиною "Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба", взяло відповідальність за напад.

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