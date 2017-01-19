Количество погибших в нападении в Мали возросло до 77 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Последнее известное количество погибших в результате взрыва на территории военной базы в городе Гао на севере Мали составляет 77 человек. Об этом в четверг заявил представитель французской армии полковник Патрик Стайгер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы с сожалением вынуждены сообщить, что есть 77 смертей", - сказал П.Стайгер.
В Мали объявлен трехдневный траур.
Военизированная группировка "Аль-Мурабитун", которая является частью "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", взяла ответственность за нападение.