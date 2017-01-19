Количество погибших в нападении в Мали возросло до 77 человек

"Мы с сожалением вынуждены сообщить, что есть 77 смертей", - сказал П.Стайгер.

В Мали объявлен трехдневный траур.

Военизированная группировка "Аль-Мурабитун", которая является частью "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", взяла ответственность за нападение.