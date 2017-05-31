Кількість загиблих у Кабулі зросла до 15 людей, ще 300 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в центрі Кабула у середу зранку зросла до 15 осіб, 300 людей отримали поранення. Про це повідомили медичні чиновники в Афганістані, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 15 убитих, 300 поранених від вибуху в Кабулі", - цитує видання медичних представників.
Свідки кажуть, що бачили натовп, який зібрався навколо автомобілів швидкої допомоги, які везли убитих і поранених в лікарні, намагаючись ідентифікувати тіла.
Раніше повідомлялося про 9 загиблих у Кабулі з ймовірним збільшенням кількості жертв.
Нагадаємо, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану.
Хмари чорного диму огорнули район поблизу президентського палацу та іноземних посольств, повідомили чиновники.
Вибух був настільки потужний, що у будинках на кількасот метрів навколо повибивало скло у вікнах і позривало двері з петель.
Відразу ніхто не взяв відповідальності за вибух. Представник талібів повідомив, що він "збирає інформацію".