Число погибших в Кабуле возросло до 15 человек, еще 300 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Число погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула в среду утром возросло до 15 человек, 300 человек получили ранения. Об этом сообщили медицинские чиновники в Афганистане, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 15 убитых, 300 раненых от взрыва в Кабуле", - цитирует издание медицинских представителей.
Свидетели говорят, что видели толпу, которая собралась вокруг автомобилей скорой помощи, которые везли убитых и раненых в больницы, пытаясь идентифицировать тела.
Ранее сообщалось о 9 погибших в Кабуле с предполагаемым увеличением количества жертв.
Напомним, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.
Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.
Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.
Сразу никто не взял ответственность за взрыв. Представитель талибов сообщил, что он "собирает информацию".