Кількість загиблих у Кабулі збільшилася до 49 людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Щонайменше 49 людей загинули, ще понад 300 отримали поранення внаслідок потужного вибуху, який стався у середу в афганській столиці Кабулі. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на Khaama Press.
"Щонайменше 49 осіб було вбито в результаті нападу і більше 300 інших були поранені", - цитує видання посадовців МОЗ Афганістану.
Жодне з угруповань, у тому числі таліби, досі не взяло на себе відповідальність за цей інцидент.
Нагадаємо, раніше медики повідомили про 15 загиблих внаслідок вибуху.
Як повідомляв УНН, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану.
Хмари чорного диму огорнули район поблизу президентського палацу та іноземних посольств, повідомили чиновники.
Вибух був настільки потужний, що у будинках на кількасот метрів навколо повибивало скло у вікнах і позривало двері з петель.