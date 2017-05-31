Число погибших в Кабуле увеличилось до 49 человек - СМИ

"По меньшей мере 49 человек были убиты в результате нападения и более 300 других были ранены", - цитирует издание должностных лиц МОЗ Афганистана.

Ни одна из группировок, в том числе талибы, до сих пор не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Напомним, ранее медики сообщили о 15 погибших в результате взрыва.

Как сообщал УНН, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.

Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.

Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.