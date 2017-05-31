Число погибших в Кабуле увеличилось до 49 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По меньшей мере 49 человек погибли, еще более 300 получили ранения в результате мощного взрыва, который произошел в среду в афганской столице Кабуле. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.
"По меньшей мере 49 человек были убиты в результате нападения и более 300 других были ранены", - цитирует издание должностных лиц МОЗ Афганистана.
Ни одна из группировок, в том числе талибы, до сих пор не взяла на себя ответственность за этот инцидент.
Напомним, ранее медики сообщили о 15 погибших в результате взрыва.
Как сообщал УНН, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.
Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.
Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.