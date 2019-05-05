Кількість загиблих при загорянні літака в Шереметьево зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули під час аварійної посадки пасажирського літака Superjet 100 в Шереметьєво, що слідував рейсом з Москви до Мурманська. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Російське агентство посилається на джерело в медичних службах.
“Доля частини пасажирів невідома”, — додало джерело.
Джерело також уточнило, що шестеро осіб постраждали.
Рятувальники проводять пошукові роботи в хвостовій частині літака, яку знищив вогонь.
Раніше ЗМІ повідомили, що при посадці палаючого SSJ 100 в Шереметьєво загинули 10 осіб.
Сьогодні, 5 травня, в Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся пасажирський літак, який прямував сполученням Москва — Мурманськ, на борту якого було 78 осіб разом з екіпажем. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).