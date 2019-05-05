Число погибших при возгорании самолета в Шереметьево выросла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Российское агентство ссылается на источник в медицинских службах.
"Судьба части пассажиров неизвестна", - добавил источник.
Источник также уточнил, что шесть человек пострадали.
Спасатели проводят поисковые работы в хвостовой части самолета, которую уничтожил огонь.
Ранее СМИ сообщили, что при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево погибли 10 человек.
Сегодня, 5 мая, в Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск, на борту которого находились 78 человек вместе с экипажем. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).