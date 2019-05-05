Число погибших при возгорании самолета в Шереметьево выросла

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60082 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100696 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126026 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112414 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138299 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144743 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Число погибших при возгорании самолета в Шереметьево выросла

Число погибших при возгорании самолета в Шереметьево выросла

Киев  •  УНН

 • 13761 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Российское агентство ссылается на источник в медицинских службах.

"Судьба части пассажиров неизвестна", - добавил источник.

Источник также уточнил, что шесть человек пострадали.

Спасатели проводят поисковые работы в хвостовой части самолета, которую уничтожил огонь.

Ранее СМИ сообщили, что при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево погибли 10 человек.

Сегодня, 5 мая, в Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск, на борту которого находились 78 человек вместе с экипажем. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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