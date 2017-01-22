Кількість загиблих при сході поїзда в Індії зросла до 32 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В результаті сходу з рейок поїзда в Індії щонайменше 32 людини загинули і 54 отримали поранення. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на NDTV.
Зазначають, що сім’ям загиблих і постраждалим в результаті аварії влада Індії мають намір виплатити компенсацію.
Високопоставлені чиновники, які курирують залізницю, проведуть докладне розслідування аварії і представлять доповідь найближчим часом, повідомив представник залізничної адміністрації Аніл Саксена.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що подія є сумною трагедією. Він зазначив, що міністерство залізниць Індії “дуже уважно” контролює ситуацію і працює над забезпеченням швидкого проведення пошуково-рятувальної операції.
Нагадаємо, в Індії з рейок зійшли вісім вагонів швидкісного потяга і локомотив, раніше повідомлялося про 23 загиблих в результаті події.