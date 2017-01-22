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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество погибших при сходе поезда в Индии возросло до 32 человек

Количество погибших при сходе поезда в Индии возросло до 32 человек

Киев • УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В результате схода с рельсов поезда в Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 54 получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на NDTV.

Отмечают, что семьям погибших и пострадавшим в результате аварии власти Индии намерены выплатить компенсацию.

Высокопоставленные чиновники, курирующие железную дорогу, проведут подробное расследование аварии и представят доклад в ближайшее время, сообщил представитель железнодорожной администрации Анил Саксена.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произошедшее является печальной трагедией. Он отметил, что министерство железных дорог Индии "очень внимательно" контролирует ситуацию и работает над обеспечением быстрого проведения поисково-спасательной операции.

Напомним, в Индии с рельсов сошли восемь вагонов скоростного поезда и локомотив, ранее сообщалось о 23 погибших в результате происшествия.

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