Кількість загиблих під лавиною в Японії зросла до восьми осіб

Ще понад 30 людей отримали травми. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

Раніше УНН повідомляв про трьох загиблих.

Трагедія сталася у префектурі Тотігі на північ від Токіо, в околицях міста Нацу. Лавина зійшла сьогодні вранці на гірськолижному схилі. У складі туристичної групи було 52 старшокласники та 11 учителів із семи середніх шкіл.