Кількість загиблих під лавиною в Японії зросла до восьми осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кількість загиблих унаслідок сходження снігової лавини в Японії зросла – за останніми даними, їх вісім, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Ще понад 30 людей отримали травми. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.
Раніше УНН повідомляв про трьох загиблих.
Трагедія сталася у префектурі Тотігі на північ від Токіо, в околицях міста Нацу. Лавина зійшла сьогодні вранці на гірськолижному схилі. У складі туристичної групи було 52 старшокласники та 11 учителів із семи середніх шкіл.