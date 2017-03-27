Количество погибших под лавиной в Японии возросло до восьми человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Число погибших в результате схождения снежной лавины в Японии возросло – по последним данным, их восемь, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Еще более 30 человек получили травмы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее УНН сообщал о трех погибших.
Трагедия произошла в префектуре Тотиги к северу от Токио, в окрестностях города Нацу. Лавина сошла сегодня утром на горнолыжном склоне. В составе туристической группы было 52 старшеклассника и 11 учителей из семи средних школ.