Количество погибших под лавиной в Японии возросло до восьми человек

Еще более 30 человек получили травмы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее УНН сообщал о трех погибших.

Трагедия произошла в префектуре Тотиги к северу от Токио, в окрестностях города Нацу. Лавина сошла сегодня утром на горнолыжном склоне. В составе туристической группы было 52 старшеклассника и 11 учителей из семи средних школ.