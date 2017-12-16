Кількість загиблих палестинців внаслідок зіткнень в Ізраїлі зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ізраїльські військові у п'ятницю вбили чотирьох та поранили ще 150 палестинців, які другий тиждень поспіль протестують проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У п’ятницю ізраїльські війська убили чотирьох палестинців та поранили ще 150 інших людей”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що що більшість інцидентів сталися на кордоні з сектором Газа, де зібралися тисячі палестинців, які кидали каміння в ізраїльських солдатів.
Також, за словами медиків, один із вбитих палестинців був у інвалідному візку.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про трьох загиблих.
Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.
Як повідомляв УНН, за даними Міністерства охорони здоровя Палестини, в масових сутичках на кордоні з Ізраїлем постраждало вже більше тисячі палестинців. Каталізатором сутичок стала заява президента Трампа.