Кількість загиблих палестинців внаслідок зіткнень в Ізраїлі зросла

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ізраїльські військові у п'ятницю вбили чотирьох та поранили ще 150 палестинців, які другий тиждень поспіль протестують проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Reuters.