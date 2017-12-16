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10 марта, 17:10 • 101791 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 102148 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116179 просмотра

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Количество погибших палестинцев в результате столкновений в Израиле воросло

Количество погибших палестинцев в результате столкновений в Израиле воросло

Киев  •  УНН

 • 9948 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Израильские военные в пятницу убили четырех и ранили еще 150 палестинцев, которые вторую неделю подряд протестуют против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“В пятницу израильские войска убили четырех палестинцев и ранили еще 150 других людей”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что большинство инцидентов произошли на границе с сектором Газа, где собрались тысячи палестинцев, бросавших камни в израильских солдат.

Также, по словам медиков, один из убитых палестинцев был в инвалидной коляске.

Напомним, что ранее сообщалось о трех погибших.

Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США, которое ранее было расположено в Тель-Авиве.

Как сообщал УНН, по данным Министерства здравоохранения Палестины, в массовых стычках на границе с Израилем пострадало уже более тысячи палестинцев. Катализатором столкновений стало заявление президента Трампа.

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