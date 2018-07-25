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Кількість загиблих через лісові пожежі в Греції збільшилася до 77 осіб

Кількість загиблих через лісові пожежі в Греції збільшилася до 77 осіб

Київ • УНН

 • 10119 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Греція намагається впоратися з катастрофічними наслідками смертельних лісових пожеж у східній Аттиці, які забрали життя вже 77 людей, ще 187 осіб, багато з яких є дітьми, постраждали, повідомляє УНН з посиланням на Protothema.

Як зазначається, постраждалі госпіталізовані з опіками.

Очікується, що кількість жертв збільшиться, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти, і поки невідомо, чи є вони загиблими, оскільки процес ідентифікації останків ускладнений через те, що багато тіл повністю обвуглені.

Як повідомляв УНН, український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу для боротьби з лісовими пожежами.

Нагадаємо, в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.

Громадян України серед постраждалих або загиблих у пожежах в Греції станом на 24 липня зафіксовано не було.

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