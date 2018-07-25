Кількість загиблих через лісові пожежі в Греції збільшилася до 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Греція намагається впоратися з катастрофічними наслідками смертельних лісових пожеж у східній Аттиці, які забрали життя вже 77 людей, ще 187 осіб, багато з яких є дітьми, постраждали, повідомляє УНН з посиланням на Protothema.
Як зазначається, постраждалі госпіталізовані з опіками.
Очікується, що кількість жертв збільшиться, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти, і поки невідомо, чи є вони загиблими, оскільки процес ідентифікації останків ускладнений через те, що багато тіл повністю обвуглені.
Як повідомляв УНН, український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу для боротьби з лісовими пожежами.
Нагадаємо, в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.
Громадян України серед постраждалих або загиблих у пожежах в Греції станом на 24 липня зафіксовано не було.