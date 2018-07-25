Число погибших из-за лесных пожаров в Греции увеличилось до 77
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Греция продолжает попытки справиться с катастрофическими последствиями смертельных лесных пожаров в восточной Аттике, которые унесли жизни уже 77 человек, еще 187 человек, многие из которых являются детьми, пострадали, сообщает УНН со ссылкой на Protothema.
Как указано, пострадавшие госпитализированы с ожогами.
Ожидается, что число жертв увеличится, так как много людей числятся пропавшими без вести, и пока неизвестно, являются ли они погибшими, поскольку процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обуглены.
Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.
Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 24 июля зафиксировано не было.