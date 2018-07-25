Число погибших из-за лесных пожаров в Греции увеличилось до 77

Как указано, пострадавшие госпитализированы с ожогами.

Ожидается, что число жертв увеличится, так как много людей числятся пропавшими без вести, и пока неизвестно, являются ли они погибшими, поскольку процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обуглены.

Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.

Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 24 июля зафиксировано не было.