Кількість загиблих через аварію поїзда в Індії зросла до 39 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Індії щонайменше 39 осіб загинули і десятки постраждали під час аварії поїзда в штаті Андхра-Прадеш, передає УНН з посиланням на ВВС.
За повідомленням влади, дев’ять вагонів разом з локомотивом зійшли з рейок в районі станції Кунер.
Катастрофа сталася в суботу ввечері. Багато пасажирів до цих пір не можуть вибратися з пошкоджених вагонів.
Раніше повідомлялося про 36 загиблих і 56 постраждалих.
Як заявив представник національної залізничної компанії, рятувальники всю ніч шукали вижили.
Влада не виключає, що кількість жертв може зрости. Причини аварії потягу поки не ясні. Постраждалі доставлені в дві довколишні лікарні.