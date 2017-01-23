Число погибших в результате аварии поезда в Индии возросло до 39 человек

По сообщению властей, девять вагонов вместе с локомотивом сошли с рельсов в районе станции Кунер.

Катастрофа произошла в субботу вечером. Многие пассажиры до сих пор не могут выбраться из поврежденных вагонов.

Ранее сообщалось о 36 погибших и 56 пострадавших.

Как заявил представитель национальной железнодорожной компании, спасатели всю ночь искали выживших.

Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Причины аварии поезда пока не ясны. Пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы.