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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число погибших в результате аварии поезда в Индии возросло до 39 человек

Число погибших в результате аварии поезда в Индии возросло до 39 человек

Киев • УНН

 • 9243 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Индии по меньшей мере 39 человек погибли и десятки пострадали при крушении поезда в штате Андхра-Прадеш, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По сообщению властей, девять вагонов вместе с локомотивом сошли с рельсов в районе станции Кунер.

Катастрофа произошла в субботу вечером. Многие пассажиры до сих пор не могут выбраться из поврежденных вагонов.

Ранее сообщалось о 36 погибших и 56 пострадавших.

Как заявил представитель национальной железнодорожной компании, спасатели всю ночь искали выживших.

Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Причины аварии поезда пока не ясны. Пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы.

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