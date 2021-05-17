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The Guardian

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Кількість виявлених COVID-хворих за добу у Києві впала до сотні, померли 10 людей

Київ • УНН

 • 15416 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 102 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, передає УНН.

Кількість виявлених COVID-хворих за добу у Києві впала до сотні, померли 10 людей

Цитата:

“102 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 4950 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 201 992”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли за минулу добу: 53 жінки віком від 21 до 84 років та 46 чоловіків віком від 21 до 83 років. А також одна дівчинка трьох років і два хлопчики 1 та 17 років.

До лікарень столиці напередодні госпіталізували 23 хворих на коронавірус, а також 102 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 64 людини. Загалом коронавірус подолали 132 396 жителів столиці.

“Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в Солом’янському районі — 33, у Святошинському — 25 та в Дарницькому районі — 17 випадків”, — зазначив Кличко.

За даними з карти РНБО, у Києві хворіють на сьогодні 64 646 осіб, приріст за добу - 28.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,156 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 травня, - 2,1 тисячі, що є традиційним зменшенням кількості випадків на вихідних. Одужало при цьому за добу утричі більше людей, ніж захворіло.

По Україні хворіють наразі 243 223 осіб, зменшення кількості активних випадків за добу - на 4 842.

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