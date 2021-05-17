Число выявленных COVID-больных за сутки в Киеве упало до сотни, умерли 10 человек

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"102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 4950 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 201 992", - сообщил Кличко.

Детали

Заболели за прошедшие сутки 53 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 46 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет. А также одна девочка трех лет и два мальчика 1 и 17 лет.

В больницы столицы накануне госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 102 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 64 человека. В общем коронавирус преодолели 132 396 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в Соломенском районе - 33, в Святошинском - 25 и в Дарницком районе - 17 случаев", - отметил Кличко.

По данным с карты СНБО, в Киеве болеют на сегодня 64 646 человек, прирост за сутки - 28.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,156 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 мая, - 2,1 тысячи, что является традиционным уменьшением количества случаев на выходных. Выздоровело при этом за сутки втрое больше людей, чем заболело.

По Украине болеют сейчас 243 223 человек, уменьшение количества активных случаев за сутки - на 4842.