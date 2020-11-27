Кількість випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищило 1 млн

За його даними, загальне число підтверджених випадків зараження в країні становить 1 006 394. Від наслідків інфікування коронавірусом померло 15 586 осіб.

Карантинний режим діє в Німеччині з 2 листопада, спочатку планувалося, що він триватиме до грудня, але динаміка поширення інфекції не скоротилася до бажаного рівня. Зараз в країні закриті ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, страви і напої дозволено продавати тільки на винос. Припинили роботу фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри і концертні зали.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці у світі на інфекцію, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, захворів вже майже 61 млн осіб.