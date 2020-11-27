Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Кількість випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищило 1 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кількість випадків інфікування новим коронавірусом в Німеччині за добу збільшилася на 22 806 і перевищила 1 млн. Такі дані в п'ятницю наводить Інститут Роберта Коха (підпорядковується Міністерству охорони здоров'я ФРН), передає УНН.
За його даними, загальне число підтверджених випадків зараження в країні становить 1 006 394. Від наслідків інфікування коронавірусом померло 15 586 осіб.
Карантинний режим діє в Німеччині з 2 листопада, спочатку планувалося, що він триватиме до грудня, але динаміка поширення інфекції не скоротилася до бажаного рівня. Зараз в країні закриті ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, страви і напої дозволено продавати тільки на винос. Припинили роботу фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри і концертні зали.
Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці у світі на інфекцію, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, захворів вже майже 61 млн осіб.