Количество случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 1 млн

По его данным, общее число подтвержденных случаев заражения в стране составляет 1 006 394. От последствий инфицирования коронавируса умерло 15586 человек.

Карантинный режим действует в Германии с 2 ноября, изначально планировалось, что он продлится до декабря, но динамика распространения инфекции не сократилась до желаемого уровня. Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только на вынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

Напомним, по состоянию на утро пятницы в мире на инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, заболел уже почти 61 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.