ВООЗ зареєструвала понад 5 тисяч випадків мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у вівторок, що в ході нинішнього спалаху було зареєстровано 5322 лабораторно підтверджених випадки віспи мавп, 85% з яких припадає на Європу. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
Деталі
Хоча кількість випадків захворювання швидко зростає, агенція охорони здоров'я Організації Об'єднаних Націй не призначила дату скликання другого засідання свого надзвичайного комітету з віспи мавп.
"З 1 січня по 30 червня цього року у нас 5322 лабораторно підтверджених випадки і один летальний кінець", — заявила журналістам у Женеві прессекретар ВООЗ Фадела Чаїб.
"85% випадків припадає на Європу, за нею йдуть Африканський регіон, Америка, Східне Середземномор'я і Тихий океан, - сказала вона. - ВООЗ продовжує просити країни приділяти особливу увагу випадкам віспи мавп, щоб спробувати зупинити подальше зараження".
Кількість випадків збільшилася на 56% за останні вісім днів. Попередня цифра, надана ВООЗ, за період до 22 червня складала 3413 випадків.
Контекст
Сплеск випадків віспи мавп був зареєстрований з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де ця хвороба тривалий час була ендемічною.
Наразі випадки зараження зареєстровані у 53 країнах.
За даними ВООЗ, досі більшість інфекцій мавпячої віспи спостерігалися у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, у молодому віці та головним чином у міських районах.
Початкові симптоми віспи мавп включають високу температуру, опухлі лімфатичні вузли і висип, схожий на пухирі, що нагадує вітряну віспу.
Доповнення
23 червня агентство охорони здоров'я ООН скликало екстрений комітет експертів, щоб вирішити, чи віспа мавп може викликати надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я. Але більшість визнала, що ситуація ще не переступила цей поріг.
Тим не менш, вони визнали надзвичайний характер спалаху і заявили, що боротьба з його подальшим поширенням вимагає інтенсивних заходів у відповідь.
Комітет може зібратися в будь-який час, залежно від зміни ситуації.
Надзвичайний комітет ВООЗ з віспи мавп, що складається з 16 членів, очолює Жан-Марі Окво-Беле з Демократичної Республіки Конго, колишній директор Департаменту вакцин та імунізації ВООЗ.