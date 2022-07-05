ВООЗ зареєструвала понад 5 тисяч випадків мавпячої віспи

Деталі

Хоча кількість випадків захворювання швидко зростає, агенція охорони здоров'я Організації Об'єднаних Націй не призначила дату скликання другого засідання свого надзвичайного комітету з віспи мавп.

"З 1 січня по 30 червня цього року у нас 5322 лабораторно підтверджених випадки і один летальний кінець", — заявила журналістам у Женеві прессекретар ВООЗ Фадела Чаїб.

"85% випадків припадає на Європу, за нею йдуть Африканський регіон, Америка, Східне Середземномор'я і Тихий океан, - сказала вона. - ВООЗ продовжує просити країни приділяти особливу увагу випадкам віспи мавп, щоб спробувати зупинити подальше зараження".

Кількість випадків збільшилася на 56% за останні вісім днів. Попередня цифра, надана ВООЗ, за період до 22 червня складала 3413 випадків.

Контекст

Сплеск випадків віспи мавп був зареєстрований з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де ця хвороба тривалий час була ендемічною.

Наразі випадки зараження зареєстровані у 53 країнах.

За даними ВООЗ, досі більшість інфекцій мавпячої віспи спостерігалися у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, у молодому віці та головним чином у міських районах.

Початкові симптоми віспи мавп включають високу температуру, опухлі лімфатичні вузли і висип, схожий на пухирі, що нагадує вітряну віспу.

Доповнення

23 червня агентство охорони здоров'я ООН скликало екстрений комітет експертів, щоб вирішити, чи віспа мавп може викликати надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я. Але більшість визнала, що ситуація ще не переступила цей поріг.

Тим не менш, вони визнали надзвичайний характер спалаху і заявили, що боротьба з його подальшим поширенням вимагає інтенсивних заходів у відповідь.

Комітет може зібратися в будь-який час, залежно від зміни ситуації.

Надзвичайний комітет ВООЗ з віспи мавп, що складається з 16 членів, очолює Жан-Марі Окво-Беле з Демократичної Республіки Конго, колишній директор Департаменту вакцин та імунізації ВООЗ.