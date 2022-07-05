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ВОЗ зарегистрировала более 5 тысяч случаев обезьяньей оспы

ВОЗ зарегистрировала более 5 тысяч случаев обезьяньей оспы

Киев • УНН

 • 110036 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что в ходе нынешней вспышки было зарегистрировано 5322 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, 85% из которых приходится на Европу. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Детали

Хотя количество случаев заболевания быстро растет, агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций не назначило дату созыва второго заседания своего чрезвычайного комитета по оспе обезьян.

"С 1 января по 30 июня этого года у нас 5322 лабораторно подтвержденных случая и один летальный исход", — заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.

"85% случаев приходится на Европу, за ней следуют Африканский регион, Америка, Восточное Средиземноморье и Тихий океан, – сказала она. – ВОЗ продолжает просить страны уделять особое внимание случаям оспы обезьян, чтобы попытаться остановить дальнейшее заражение".

Количество случаев увеличилось на 56% за последние восемь дней. Предыдущая цифра, предоставленная ВОЗ, за период до 22 июня составляла 3413 случаев.

Контекст

Всплеск случаев оспы обезьян был зарегистрирован с начала мая вне стран Западной и Центральной Африки, где эта болезнь долгое время была эндемичной.

Случаи заражения зарегистрированы в 53 странах.

По данным ВОЗ, до сих пор большинство инфекций обезьяньей оспы наблюдалось у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в молодом возрасте и главным образом в городских районах.

Начальные симптомы оспы обезьян включают высокую температуру, опухшие лимфатические узлы и сыпь, похожую на волдыри, напоминающую ветряную оспу.

Дополнение

23 июня агентство здравоохранения ООН созвало экстренный комитет экспертов, чтобы решить, может ли оспа обезьян вызвать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Но большинство признало, что ситуация еще не перешагнула этот порог.

Тем не менее, они признали чрезвычайный характер вспышки и заявили, что борьба с ее дальнейшим распространением требует интенсивных ответных мер.

Комитет может собраться в любое время в зависимости от изменения ситуации.

Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян, состоящий из 16 членов, возглавляет Жан-Мари Окво-Беле из Демократической Республики Конго, бывший директор Департамента вакцин и иммунизации ВОЗ.

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