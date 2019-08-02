Кількість відмов українцям у в'їзді в країни ЄС зменшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Кількість відмов громадянам України у в'їзді в країни ЄС зменшується, в порівнянні з 2018 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані аналітичного центру "Європа без бар'єрів".
"Ситуація з відмовами у в'їзді громадянам України на кордонах Європейського Союзу стабілізується після більш ніж 50-відсоткового зростання (відмов - ред.) у 2018 році", - пояснила виконавчий директор організації Ірина Сушко.
Сушко уточнила, що абсолютна більшість всіх відмов у в'їзді в ЄС відбуваэться на польському кордоні.
"Ми очікуємо подальшої стабілізації цього показника", - додала експерт.
Сушко нагадала, що різке зростання відмов у 2018 році було прогнозованим, адже фактично після початку дії безвізового режиму з ЄС українці перемістилися з етапу отримання візи на етап перетину кордону.
"Якщо ми візьмемо дані по 2016 ... і порівняємо з аналогічними даними за 2018, то побачимо, що загальна кількість відмов зменшилася", - підсумувала вона.
Нагадаємо, у 2019 році українцям стали частіше відмовляти у в'їзді до Польщі.