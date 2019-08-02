Количество отказов украинцам во въезде в страны ЕС уменьшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕС уменьшается, по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аналитического центра "Европа без барьеров".
"Ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста (отказов – ред.) в 2018 году", - пояснила исполнительный директор организации Ирина Сушко.
Сушко уточнила, что абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе.
"Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - добавила эксперт.
Сушко напомнила, что резкий рост отказов в 2018 году было прогнозируемым, ведь фактически после начала действия безвизового режима с ЕС украинцы переместились с этапа получения визы на этап пересечения границы.
"Если мы возьмем данные по 2016… и сравним с аналогичными данными за 2018, то увидим, что общее количество отказов уменьшилась", - подытожила она.
Напомним, в 2019 году украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу.