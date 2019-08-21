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Кількість угод на первинному ринку нерухомості зростає

Кількість угод на первинному ринку нерухомості зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві зростає кількість угод з купівлі житла на первинному ринку. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Сергій Костецький.

"Купують первинку добре. Угоди ростуть. Якщо по Києву рік тому було в місяць в середньому 1000-1200 угод, зараз - близько 1500-1800", - зазначив експерт.

Хоча він також додав, що сума угоди, як правило, невелика, адже, в основному, купують невелику і недорогу нерухомість.

Нагадаємо, глава правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни нерухомість підуть вгору.

"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.

"Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - підкреслює президент "Київміськбуду".

Нагадаємо, що холдингова компанія "Київміськбуд" оголосила літні знижки до 22% на квартири в кількох своїх новобудовах.

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