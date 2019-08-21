Количество сделок на первичном рынке недвижимости растет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве растет количество сделок по покупке жилья на первичном рынке. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.
"Покупают первичку хорошо. Сделки растут. Если по Киеву год назад было в месяц в среднем 1000-1200 сделок, сейчас – около 1500-1800", - отметил эксперт.
Хотя он также добавил, что сума сделки, как правило, небольшая, ведь, в основном, покупают небольшую и недорогую недвижимость.
Напомним, глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
"Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением", — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до "лучших времен", чтобы не прогадать.
"Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!" — подчеркивает президент "Киевгорстроя".
Напомним, что холдинговая компания "Киевгорстрой" объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках.