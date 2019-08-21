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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45599 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119536 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130213 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121362 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125428 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128221 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Количество сделок на первичном рынке недвижимости растет

Количество сделок на первичном рынке недвижимости растет

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве растет количество сделок по покупке жилья на первичном рынке. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Покупают первичку хорошо. Сделки растут. Если по Киеву год назад было в месяц в среднем 1000-1200 сделок, сейчас – около 1500-1800", - отметил эксперт.

Хотя он также добавил, что сума сделки, как правило, небольшая, ведь, в основном, покупают небольшую и недорогую недвижимость.

Напомним, глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

"Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением", — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до "лучших времен", чтобы не прогадать.

"Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!" — подчеркивает президент "Киевгорстроя".

Напомним, что холдинговая компания "Киевгорстрой" объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках. 

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