Кількість смертей у Судані зростає. Запеклі бої тривають шостий день

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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у четвер, що330 людей загинули та ще 3200 отримали поранення у Хартумі, західному регіоні Дарфура та інших штатах після того, як у суботу спалахнули бойові дії між силами, вірними командувачу армії Судану Абделю Фаттаху аль-Бурхану, та його заступнику Мохамеду Хамдану Дагало, який командує воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF).

Одні з найзапекліших боїв сталися у столиці Хартумі, місті, в якому проживає п'ять мільйонів людей, більшість із яких замкнені у своїх будинках без електрики, їжі та води.

"Сьогодні нас розбудили близько 4:30 ранку від реву винищувачів та повітряних ударів", - сказав Назек Абдалла, 38-річний житель південного Хартума. "Ми замкнули двері та вікна, сподіваючись, що до нашої будівлі не потраплять шалені кулі".

Бойові дії почалися за кілька годин після того, як було порушено ще одне перемир'я, коли було чути тріск пострілів і видно стовпи густого чорного диму, що піднімаються з будинків навколо міжнародного аеропорту Хартума та штабу армії у столиці.

RSF, потужна сила, сформована з ополченців «Джанджавід», які роками керували насильством у Дарфурі, заявила, що її сили «повністю прихильні до повного припинення вогню» з вечора середи на 24 години, як і армія.

Але свідки заявили, що стрілянина в Хартумі не припинилася, оскільки ще одне припинення вогню було порушено протягом кількох хвилин після його передбачуваного початку вдруге за кілька днів.

Свідки повідомили про гучні вибухи за межами Хартуму у місті Обейд у центральному штаті Північний Кордофан.

Суданські медики попередили про катастрофічну ситуацію в галузі охорони здоров'я, особливо в Хартумі, де багато лікарень потрапили під перехресний вогонь. За даними профспілки лікарів, до 70 відсотків лікарень у Хартумі та сусідніх штатах було виведено з ладу через бойові дії.

Профспілка попередила, що кількість загиблих, ймовірно, буде набагато вищою, і багато поранених не зможуть дістатися лікарень.