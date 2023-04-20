Количество смертей в Судане растет. Ожесточенные бои продолжаются шестой день
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Взрывы и стрельба раздавались в столице Судана в четверг. Боевые действия между силами двух соперников не собирались утихать накануне праздников, посвященных окончанию Рамадана. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что 330 человек погибли и ещё 3200 получили ранения в Хартуме, западном регионе Дарфура и других штатах после того, как в субботу вспыхнули боевые действия между силами, верными командующему армии Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану, и его заместителю Мохамеду Хамдану Дагало, который командует военизированными Силами оперативной поддержки (RSF).
Одни из самых ожесточённых боёв произошли в столице Хартуме, городе, в котором проживает пять миллионов человек, большинство из которых заперты в своих домах без электричества, еды и воды.
"Сегодня нас разбудили около 4:30 утра от рева истребителей и воздушных ударов", - сказал Назек Абдалла, 38-летний житель южного Хартума. "Мы заперли двери и окна, надеясь, что в наше здание не попадут шальные пули".
Боевые действия начались через несколько часов после того, как было нарушено еще одно перемирие, когда был слышен треск выстрелов и видны столбы густого черного дыма, поднимающиеся из домов вокруг международного аэропорта Хартума и штаба армии в столице.
RSF, мощная сила, сформированная из ополченцев «Джанджавида», которые годами руководили насилием в Дарфуре, заявила, что ее силы «полностью привержены полному прекращению огня» с вечера среды на 24 часа, как и армия.
Но свидетели заявили, что стрельба в Хартуме не прекратилась, поскольку еще одно прекращение огня было нарушено в течение нескольких минут после его предполагаемого начала во второй раз за несколько дней.
Свидетели сообщили о громких взрывах за пределами Хартума в городе Обейд в центральном штате Северный Кордофан.
Суданские медики предупредили о катастрофической ситуации в области здравоохранения, особенно в Хартуме, где многие больницы попали под перекрестный огонь. По данным профсоюза врачей, до 70 процентов больниц в Хартуме и соседних штатах были выведены из строя из-за боевых действий.
Профсоюз предупредил, что число погибших, вероятно, будет намного выше, и многие раненые не смогут добраться до больниц.