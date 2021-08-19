Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наближається до 3 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 2,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 120 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
120 004 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані - 57 290 людей.
Протягом доби працювали: 843 мобільні бригади, 2 745 пунктів щеплення; 326 центрів вакцинації.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.