Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 3 миллионам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 2,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 120 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Цитата:
"С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививку", - говорится в сообщении.
Детали
120 004 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 18 августа 2021 года. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.
В течение суток работали: 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки; 326 центров вакцинации.
Добавим
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.