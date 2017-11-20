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Кількість постраждалих внаслідок серії вибухів на фабриці в Нью-Йорку зросла до 75

Кількість постраждалих внаслідок серії вибухів на фабриці в Нью-Йорку зросла до 75

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Понад 70 людей постраждали в результаті серії вибухів на косметичної фабриці Verla International в штаті Нью-Йорк. Про це повідомляє УНН з посиланням на MidHudsonNews.com.

Повідомляється, що на місці працюють пожежні з усього округу. Приблизно число постраждалих - 75 осіб.

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Місцевим жителям також рекомендували міцно закрити вікна через токсичних речовин, що містяться в димі від пожежі.

Як повідомляв раніше УНН, в окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, сталася серія вибухів на фабриці з виробництва косметичної продукції Verla International. За даними нью-йоркської поліції в результаті вибухів постраждали 33 людини, в тому числі семеро пожежників.

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