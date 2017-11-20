Число пострадавших в результате серии взрывов на фабрике в Нью-Йорке выросло до 75

Сообщается, что на месте работают пожарные по всему округу. Примерно число пострадавших - 75 человек.

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Местным жителям также рекомендовали крепко закрыть окна из-за токсичных веществ, содержащихся в дыме от пожара.

Как сообщал ранее УНН, в округе Оранж, штат Нью-Йорк, произошла серия взрывов на фабрике по производству косметической продукции Verla International . По данным нью-йоркской полиции в результате взрывов пострадали 33 человека, в том числе семь пожарных.