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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12085 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28715 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40291 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46495 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43351 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98796 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Число пострадавших в результате серии взрывов на фабрике в Нью-Йорке выросло до 75

Число пострадавших в результате серии взрывов на фабрике в Нью-Йорке выросло до 75

Киев  •  УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Более 70 человек пострадали в результате серии взрывов на косметической фабрике Verla International в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MidHudsonNews.com.

Сообщается, что на месте работают пожарные по всему округу. Примерно число пострадавших - 75 человек.

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Местным жителям также рекомендовали крепко закрыть окна из-за токсичных веществ, содержащихся в дыме от пожара.

Как сообщал ранее УНН, в округе Оранж, штат Нью-Йорк, произошла серия взрывов на фабрике по производству косметической продукции Verla International . По данным нью-йоркской полиции в результате взрывов пострадали 33 человека, в том числе семь пожарных.

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