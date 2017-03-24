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Кількість постраждалих від вибухів у Балаклії збільшилася до п’яти осіб

Кількість постраждалих від вибухів у Балаклії збільшилася до п’яти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Наразі кількість постраждалих від вибухів на складах зі зброєю в Балаклії вже збільшилася до 5 осіб, бо стало відомо про ще одну постраждалу. Про це заступник начальника управління охорони здоров'я Харківської ОДА Галина Сіроштан повідомила в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Вона перебуває в обласній клінічній лікарні. Вчора вона була прооперована. На сьогоднішній день стан її покращився. Вона абсолютно адекватна, отримує безкоштовне лікування в повному обсязі, проведено додаткове обстеження, загрози життю немає", - повідомила Г.Сіроштан.

За її словами, станом на 16:00 постраждали 5 осіб, з них троє - у стаціонарі.

Також сьогодні була доставлена в лікарню швидкої допомоги 78-річна жінка, у якої була виявлена поєднана травма, черепно-мозкова травма, забій головного мозку, а також переломи правого стегна та перелом правої кінцівки.

"Крім цього є жінка 88 років, у якої рана щоки, вона госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги в обласну клінічну лікарню. Дві людини, 41 і 45 років, звернулися вже внаслідок травми верхніх кінцівок, які отримали при збиранні розбитого скла на території", - повідомила вона.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.

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