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11 марта, 18:08 • 122473 просмотра

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11 марта, 14:12 • 126247 просмотра

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Количество пострадавших от взрывов в Балаклее увеличилось до пяти человек

Количество пострадавших от взрывов в Балаклее увеличилось до пяти человек

Киев  •  УНН

 • 9495 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сейчас количество пострадавших от взрывов на складах с оружием в Балаклее уже увеличилось до 5 человек, потому что стало известно о еще одной пострадавшей. Об этом заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Галина Сироштан сообщила в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Она находится в областной клинической больнице. Вчера она была прооперирована. На сегодняшний день состояние ее улучшилось. Она абсолютно адекватна, получает бесплатное лечение в полном объеме, проведено дополнительное обследование, угрозы жизни нет", - сообщила Г.Сироштан.

По ее словам, по состоянию на 16:00 пострадали 5 человек, из них трое - в стационаре.

Также сегодня была доставлена в больницу скорой помощи 78-летняя женщина, у которой была обнаружена объединенная травма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также переломы правого бедра и перелом правой конечности.

"Кроме этого есть женщина 88 лет, у которой рана щеки, она госпитализирована бригадой экстренной медицинской помощи в областную клиническую больницу. Двое мужчин, 41 и 45 лет, обратились уже вследствие травмы верхних конечностей, которые получили при уборке разбитого стекла на территории", - сообщила она.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея были отключены от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыли два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харькове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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